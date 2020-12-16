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Барак Обама назвал свои любимые сериалы
Источник материала: Tut.by
Бывший президент США Барак Обама рассказал, какие сериалы на данный момент может назвать любимыми. Это американские проекты «Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители» и «Лучше звоните Солу». Этим он
«Лучше звоните Солу»
Этот сериал — история об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Спин-офф и приквел популярного сериала «Во все тяжкие».
Комментарий Обамы, почему ему нравится проект: «Из-за его отличных персонажей и исследования темной стороны американской мечты».
«В лучшем мире»
История о том, как Элеанор попадает в Рай, где от вина нет похмелья, матерные ругательства заменяются смешными эвфемизмами, а жители — сплошные святоши. Только вот сама Элеанор попадает туда по ошибке, но никто, кроме нее, об этом не знает.
Комментарий Обамы, почему ему нравится проект: «Это мудрое и милое сочетание глупой комедии и серьезных философских вопросов»
«Хранители» и «Пацаны»
В центре сюжета «Хранителей» — альтернативная Америка и девушка-детектив, которая борется с расистской организацией, что убила почти всех полицейских города и членов их семей. Полиция вынуждена скрывать свои лица за повязками, преимущественно желтыми.
«Пацаны» — американский супергеройский проект, действие которого разворачивается во вселенной, где люди со сверхспособностями являются мировыми знаменитостями и выполняют различные миссии.
Комментарий Обамы, за что ему нравятся проекты: «За то, как они переворачивают с ног на голову представления о супергероях, чтобы обнажить проблемы расы, капитализма и искажающих эффектов корпоративной власти и средств массовой информации».
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Бывший президент США Барак Обама рассказал, какие сериалы на данный момент может назвать любимыми. Это американские проекты «Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители»...
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