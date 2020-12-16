Барак Обама назвал свои любимые сериалы

Источник материала: Tut.by

Бывший президент США Барак Обама рассказал, какие сериалы на данный момент может назвать любимыми. Это американские проекты «Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители» и «Лучше звоните Солу». Этим он поделился в интервью Entertainment Weekly.



Барак Обама. Фото: Reuters

«Лучше звоните Солу»

Этот сериал — история об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Спин-офф и приквел популярного сериала «Во все тяжкие».

Комментарий Обамы, почему ему нравится проект: «Из-за его отличных персонажей и исследования темной стороны американской мечты».



Фото: кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

«В лучшем мире»

История о том, как Элеанор попадает в Рай, где от вина нет похмелья, матерные ругательства заменяются смешными эвфемизмами, а жители — сплошные святоши. Только вот сама Элеанор попадает туда по ошибке, но никто, кроме нее, об этом не знает.

Комментарий Обамы, почему ему нравится проект: «Это мудрое и милое сочетание глупой комедии и серьезных философских вопросов»



Фото: кадр из сериала «В лучшем мире»

«Хранители» и «Пацаны»

В центре сюжета «Хранителей» — альтернативная Америка и девушка-детектив, которая борется с расистской организацией, что убила почти всех полицейских города и членов их семей. Полиция вынуждена скрывать свои лица за повязками, преимущественно желтыми.



Фото: кадр из сериала «Хранители»

«Пацаны» — американский супергеройский проект, действие которого разворачивается во вселенной, где люди со сверхспособностями являются мировыми знаменитостями и выполняют различные миссии.

Комментарий Обамы, за что ему нравятся проекты: «За то, как они переворачивают с ног на голову представления о супергероях, чтобы обнажить проблемы расы, капитализма и искажающих эффектов корпоративной власти и средств массовой информации».