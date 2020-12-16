ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Барак Обама назвал свои любимые сериалы

16.12.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший президент США Барак Обама рассказал, какие сериалы на данный момент может назвать любимыми. Это американские проекты «Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители» и «Лучше звоните Солу». Этим он поделился в интервью Entertainment Weekly.


Барак Обама. Фото: Reuters

«Лучше звоните Солу»

Этот сериал — история об испытаниях и невзгодах, которые приходится преодолеть Солу Гудману, адвокату по уголовным делам, в тот период, когда он пытается открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Спин-офф и приквел популярного сериала «Во все тяжкие».

Комментарий Обамы, почему ему нравится проект: «Из-за его отличных персонажей и исследования темной стороны американской мечты».


Фото: кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

«В лучшем мире»

История о том, как Элеанор попадает в Рай, где от вина нет похмелья, матерные ругательства заменяются смешными эвфемизмами, а жители — сплошные святоши. Только вот сама Элеанор попадает туда по ошибке, но никто, кроме нее, об этом не знает.

Комментарий Обамы, почему ему нравится проект: «Это мудрое и милое сочетание глупой комедии и серьезных философских вопросов»


Фото: кадр из сериала «В лучшем мире»

«Хранители» и «Пацаны»

В центре сюжета «Хранителей» — альтернативная Америка и девушка-детектив, которая борется с расистской организацией, что убила почти всех полицейских города и членов их семей. Полиция вынуждена скрывать свои лица за повязками, преимущественно желтыми.


Фото: кадр из сериала «Хранители»

«Пацаны» — американский супергеройский проект, действие которого разворачивается во вселенной, где люди со сверхспособностями являются мировыми знаменитостями и выполняют различные миссии.

Комментарий Обамы, за что ему нравятся проекты: «За то, как они переворачивают с ног на голову представления о супергероях, чтобы обнажить проблемы расы, капитализма и искажающих эффектов корпоративной власти и средств массовой информации».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент США Барак Обама рассказал, какие сериалы на данный момент может назвать любимыми. Это американские проекты «Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Осуждена вся семья: суд в Гомеле вынес приговор по делу черных риелторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика