ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихоокеанский флот России получит шесть корветов с «ужасающим» оружием

16.12.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом пишет Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org

Согласно контракту с ПАО «Амурский судостроительный завод», Тихоокеанский флот с 2024-го по 2028 год получит два корвета проекта 20 380 и четыре корвета проекта 20 385.

В министерстве сообщили, что эти современные корабли оснащены новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, зенитным ракетным комплексом «Редут», противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным «Пакет-НК» и универсальными пусковыми установками — они способны нести ракеты «Циркон». В октябре американский журнал Popular Mechanics написал, что скорость «Циркона» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия.

Сумма контракта в настоящий момент неизвестна, однако ранее сообщалось, что на изготовление головного корабля проекта 20 385 «Гремящий» будет потрачено 22,6 миллиарда рублей.

О том, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» проекта 20 385 получит гиперзвуковую ракету «Циркон», в октябре 2019 года заявлял президент России Владимир Путин. Сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20 380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для огневой поддержки в ходе морских десантных операций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналиста Николая Градюшко оштрафовали на 30 базовых величин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика