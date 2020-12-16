|
ЕС одобрил 3-й пакет санкций против Беларуси
Источник материала: АФН
Представители стран ЕС одобрили третий пакет санкций в отношении Беларуси, сообщил в твитере журналист Радио Свобода/Свободная Европа Рикард Йозвяк.
Санкции вводятся против 29 физических лиц и 7 организаций. Решение будет опубликовано завтра в официальном журнале ЕС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители стран ЕС одобрили третий пакет санкций в отношении Беларуси, сообщил в твитере журналист Радио Свобода/Свободная Европа Рикард Йозвяк.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)