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Белорусы спросили у Верховного суда можно ли вывешивать БЧБ флаги на окнах квартир
Источник материала: Партизан
Cуд уклонился от прямого ответа.
В своем обращении заявители просили дать исчерпывающий ответ на вот этот вопрос: запрещено ли вывешивать флаг, в том числе не относящийся к государственным символам Республики Беларусь согласно закону от 05.07.2004 № 301-З, на окне внутри квартиры?
Ответ на коллективное обращение подписал заместитель председателя Верховного суда Беларуси Сергей Кондратьев.
Но он -- ни о чем.
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Cуд уклонился от прямого ответа.
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