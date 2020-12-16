Белорусы спросили у Верховного суда можно ли вывешивать БЧБ флаги на окнах квартир

В своем обращении заявители просили дать исчерпывающий ответ на вот этот вопрос: запрещено ли вывешивать флаг, в том числе не относящийся к государственным символам Республики Беларусь согласно закону от 05.07.2004 № 301-З, на окне внутри квартиры?





Ответ на коллективное обращение подписал заместитель председателя Верховного суда Беларуси Сергей Кондратьев.





Но он -- ни о чем.



