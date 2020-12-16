Член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Валерий Стрельченок объяснил необходимость принятия закона тем, что существуют много нормативно-правовых актов в этой сфере, и их необходимо систематизировать.





Он заявил, что предлагается ввести новую категорию плательщиков — это организации, которые обеспечивали деньгами военнослужащих срочной службы. В новом законе будет закреплена и такая категория, как самозанятые граждане.





БЕЛТА слова Стрельченка. "Также к работающим будут относиться лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, находящиеся в местах лишения свободы, если они выполняют оплачиваемую работу", — передаетслова Стрельченка.





Изменения коснутся и возобновления нарушенных по уважительным причинам сроков обращения за помощью — как одноразовой, так и ежемесячной. "Раньше этот срок составлял полгода. Теперь будет вводиться ограничение по срокам за три года перед обращением, пособия будут назначаться не с момента обращения, а с даты наступления права на эту помощь", — уточнил депутат.