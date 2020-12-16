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В Фонд соцзащиты будут собирать деньги с тех, кто сидит в ЛТП и на "зонах"

16.12.2020 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 декабря депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь".

Член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Валерий Стрельченок объяснил необходимость принятия закона тем, что существуют много нормативно-правовых актов в этой сфере, и их необходимо систематизировать.

Он заявил, что предлагается ввести новую категорию плательщиков — это организации, которые обеспечивали деньгами военнослужащих срочной службы. В новом законе будет закреплена и такая категория, как самозанятые граждане.

"Также к работающим будут относиться лица, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях, находящиеся в местах лишения свободы, если они выполняют оплачиваемую работу", — передает БЕЛТА слова Стрельченка.

Изменения коснутся и возобновления нарушенных по уважительным причинам сроков обращения за помощью — как одноразовой, так и ежемесячной. "Раньше этот срок составлял полгода. Теперь будет вводиться ограничение по срокам за три года перед обращением, пособия будут назначаться не с момента обращения, а с даты наступления права на эту помощь", — уточнил депутат.
 
 
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16 декабря депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты...
 
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