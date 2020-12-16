ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уже смешно: Двоюродный племянник Путина возглавил новую партию "Россия без коррупции"

16.12.2020 13:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Двоюродный племянник президента РФ, предприниматель Роман Путин избран председателем новой политической партии "Россия без коррупции".



"За Романа Игоревича Путина 99 из 106 голосов", - сообщили на съезде по итогам голосования делегатов.

В свою очередь избранный лидер партии на съезде пообещал сделать все от него зависящее, чтобы "Россия без коррупции" стала реальной политической силой. Обращаясь к делегатам съезда, он заявил, что членам партии предстоит тяжелая работа по ее регистрации и узнаваемости среди населения РФ.

В ходе съезда единогласным голосованием делегатов было принято решение создать региональные отделения партии в 85 субъектах РФ.

Также, по результатам голосования делегатов, Роман Путин выступит уполномоченным лицом при регистрации партии "Россия без коррупции" в Минюсте РФ.

Участие в учредительном съезде принимают делегаты из 53 регионов России, по два человека от каждого региона (всего 106 делегатов).

Ранее сообщалось, что в ходе съезда единогласным решением делегатов была создана новая политическая партия "Россия без коррупции". В ходе съезда также был утверждён устав и программа партии.

Верховный суд РФ 16 ноября ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции". Иск Минюста поступил в суд в сентябре. Тогда в партии не знали, с чем связан иск о ликвидации партии, но признали проблемы с отчетностью.

Партия "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью. Согласно данным, опубликованным на ее сайте, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двоюродный племянник президента РФ, предприниматель Роман Путин избран председателем новой политической партии "Россия без коррупции".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нужен нумор карты». Мошенник сразу перешел к делу, а белорус попался с чувством юмора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика