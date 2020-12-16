В Беларуси планируется изменить подходы к установлению минимальной зарплаты

Источник материала: Ежедневник

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В Беларуси планируют поменять подходы к установлению минимальной зарплаты. Это предусмотрено проектом закона, который представила в Палате представителей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, основной целью проекта закона является комплексное урегулирование вопросов уплаты взносов на государственное социальное страхование в бюджет фонда социальной защиты населения посредством объединения различных законодательных актов.

Так, в частности, предлагается перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения – бюджет прожиточного минимума. При этом, отменив социальный норматив минимальный потребительский бюджет.

Кроме того, сократить сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума с пяти лет до трех. Также предлагается устанавливать на уровне не ниже 30% прогнозного значения средней зарплаты по стране.