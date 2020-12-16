Кто сыграет Уитни Хьюстон в сенсационном фильме о жизни певицы?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская актриса Наоми Аки сыграет легендарную певицу и актрису Уитни Хьюстон в новом биографическом фильме о жизни звезды - I Wanna Dance With Somedoby.

Картина, получившая название по одному из нестареющих хитов Хьюстон расскажет о жизни культовой певицы, ушедшей из жизни в 2012 году. После долгих поисков, проб и отборов, режиссер и продюсеры остановили свое внимание на молодой британке, которая успела мелькнуть в фильме "Звездные воины", а также в сериале "Доктор Кто" и проектах Netflix.

Как сообщило издание Variety, Аки завершает окончательные переговоры с компанией Sony и готовится воплотить легендарную Хьюстон на экране.

Кстати, режиссером проекта стала Стелла Меги, известная по фильму "Фотография", а сценаристом - Энтони МакКартен, который написал историю для байопика о жизни Фредди Меркьюри - "Богемская рапсодия". На широкие экраны фильм выйдет осенью 2022 года.

"Мы провели много времени на изнурительные поиски актрисы, которая могла бы воплотить Хьюстон на экране. Наоми Аки впечатлила нас на всех этапах. Меня тронуло ее умением вжиться в роль и передать дух иконы, через человечность и ее свет", — отметила Меги.

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