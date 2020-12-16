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"Игра мускулами": К чему ведет Беларусь и Литву остановка нефтяного транзита

16.12.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Игра мускулами? К чему приведет Беларусь и Литву остановка нефтяного транзита

© Sputnik / Андрей Александров
Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт через Клайпеду
Белорусы накануне не разорвали договоры по перевалке нефти через Клайпеду, просто приостановили их исполнение, напоминает собеседник Sputnik. Поскольку отсутствие поставок подразумевает простой емкостей порта, незагрузку перевозящих судов и прочий ущерб, по отношению к тем, по чьей вине не исполняется договор, должны следовать серьезные санкции, рассуждает эксперт. 

"Если эта неустойка (а скорее всего, она прописана в договорах с портом) будет ниже, чем тот положительный результат, который Беларусь получит за транзит через российские порты, то, безусловно, они (белорусы ― Sputnik) будут так поступать, поскольку и политически, и экономически им станет это выгоднее", ― рассуждает Храпач.

Если же неустойка выше, то пока все происходящее с белорусским нефтяным транзитом ― это ничто иное, как "бравирование мускулами перед своими прибалтийскими партнерами после их очень неосторожных высказываний о введении санкций против Беларуси в свете последних политических событий", добавляет Храпач.

При этом суммы убытков, которые несут белорусские партнеры в Прибалтике после приостановки нефтяного транзита, вряд ли станут известны, отмечает специалист, "объемы перевалки и сумму контрактов, как правило, не разглашают, поскольку они составляют коммерческую тайну".

© REUTERS / Brendan McDermid
Беларусь получила от России расчеты по экспорту нефтепродуктов

Судя по данным открытых источников, белорусские грузы занимают порядка 10-12% от всего объема перевалки в Клайпедском порту. Перевод этого грузопотока на российское направление может принести свою экономическую выгоду России, добавляет Храпач.

"С точки зрения России, наверное, такой вариант выгоден, потому что лишний товарооборот через российские порты повлечет за собой увеличение налогового поступления в наш российский бюджет, что не может не быть хорошо. С точки зрения россиян, это скорее положительная тенденция", ― резюмировал эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что дочернее предприятие "Белорусской нефтяной компании" BNK (UK) Limited временно приостановило экспорт нефтепродуктов через Клайпеду по новым контрактам. Как сообщили Sputnik Литва в пресс-службе литовской компании Klaipėdos nafta, все заключенные ранее контракты остались в силе, но выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок.

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Литовской стороне будет сложно найти замену белорусскому транзиту нефтепродуктов, однако и белорусам надо оценить неустойку за неисполнение договорных...
 
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