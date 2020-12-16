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Цвет позитива. Серый и желтый оттенки станут трендом 2021 года
16.12.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Цветовым трендом" будущего года
Цвет года по версии Pantone отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре, то, что люди ищут, на что этот цвет надеется ответить. Например,
Если серый цвет - цвет камня и вековых природных элементов - олицетворяет прочность и выносливость, то желтый, наполненный солнечной энергией, дарит чувство непрерывности и всегда ассоциируется с надеждой. Два независимых цвета объединяются, чтобы лучше выразить настроение, и подчеркивают нашу врожденную потребность быть увиденным, узнаваемым, услышанным.
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Сочетание желтого цвета, связанного с новаторством и интуицией, и серого оттенка, символизирующего мудрость и интеллект, вдохновляет на возрождение, подталкивая нас к новым идеям и концепциям.
Это сочетание уже не раз встречалось в коллекциях модных брендов весна-лето 2021. Среди модных предсказателей оказался, например, Givenchy.
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Спокойный серый и радостный желтый должны помочь нам обрести силу и надежду. Как разглядеть и где вдохновиться этим сочетанием — смотрите в фотоленте Sputnik.
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