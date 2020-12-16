Цвет позитива. Серый и желтый оттенки станут трендом 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Цветовым трендом" будущего года по версии экспертов Pantone стал не один, а два оттенка - спокойный серый Ultimate Grey PANTONE 17-5104 и радостный желтый Illuminating PANTONE 13-0647.

Цвет года по версии Pantone отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре, то, что люди ищут, на что этот цвет надеется ответить. Например, цветом 2020 года Pantone называли "классический синий" , который дарит ощущения мира и стабильности, так необходимых нам в уходящем году.

Если серый цвет - цвет камня и вековых природных элементов - олицетворяет прочность и выносливость, то желтый, наполненный солнечной энергией, дарит чувство непрерывности и всегда ассоциируется с надеждой. Два независимых цвета объединяются, чтобы лучше выразить настроение, и подчеркивают нашу врожденную потребность быть увиденным, узнаваемым, услышанным.

Сочетание желтого цвета, связанного с новаторством и интуицией, и серого оттенка, символизирующего мудрость и интеллект, вдохновляет на возрождение, подталкивая нас к новым идеям и концепциям.

Это сочетание уже не раз встречалось в коллекциях модных брендов весна-лето 2021. Среди модных предсказателей оказался, например, Givenchy.

Смотрите также на Sputnik:

Shutterstock спрогнозировал самые популярные цвета 2021 года

Помешана на красном : 40 лет жизни в окружении вещей красного цвета