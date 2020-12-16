В Боровой открылся двухэтажный Burger King. Его построили на месте американской заправки

Источник материала: Onliner

Примерно пять лет назад «А-100» открыла в Боровой заправку, стилизованную под среднестатистическую американскую АЗС, окруженную старыми колонками, которые были распространены в нашей стране в советское время. Потом заправку снесли, а на ее месте начали строить двухэтажный Burger King с нетипичным для сети интерьером — представители ресторана называют это кантри-стилем. Сегодня заведение открылось.

Ресторан появился у трассы М3 при выезде из Минска, около АЗС «А-100» на улице Кольцевой, 4. Его стилизовали под загородные американские рестораны, которые можно встретить, в частности, во Флориде и Техасе.





















Площадь ресторана — 355 «квадратов»: внутри обустроены 90 посадочных мест и детская зона. Интерьер концептуально новый — не такой, как в других белорусских Burger King: много дерева, мебель с подсветкой и длинные барные стойки.





















Здесь работает и King Drive для заказов из салона машины. Навигация продумана так, чтобы за один заезд можно было заправить авто и забрать обед.