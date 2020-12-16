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ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Беларуси. В списке 29 новых фамилий и семь компаний
Источник материала: Onliner
Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси.
По словам дипломата, на которые ссылается ТАСС, в новый список вошли около 35 физических и юридических лиц.
К настоящему времени ЕС ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.
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Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Сообщают источники ТАСС и журналист «Радио...
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