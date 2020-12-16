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ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Беларуси. В списке 29 новых фамилий и семь компаний

16.12.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Сообщают источники ТАСС и журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В списке 35 физических и юридических лиц. Полный список будет опубликован завтра.

По словам дипломата, на которые ссылается ТАСС, в новый список вошли около 35 физических и юридических лиц.

К настоящему времени ЕС ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

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Теги: Минск
 
 
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Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Сообщают источники ТАСС и журналист «Радио...
 
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