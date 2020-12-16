«Это бесчеловечно». Левченко - о ситуации с Хижинковой

Источник материала: Tut.by

Титулованная белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась в интервью Youtube-каналу «ЧестнОК» мнением о ситуации вокруг Мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой, которую не выпустили на свободу после 33 суток ареста.



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«Это бесчеловечно, потому что суд просто проходит, и вообще никто ничего не знает. Потому что у каждого, кто работает на Окрестина, есть семьи, есть дети, есть родители, мужья, жены. Можно же элементарно позвонить. Пускай не родным, но хотя бы адвокату. Ведь вы знаете, что люди будут стоять и ждать.

Уверена, они читают все соцсети, все телеграм-каналы. Эта система специально пытается насолить, укусить, сделать больно и неприятно. Но человек сидит уже такое огромное время, она ведь девушка», – сказала Левченко.

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, спустя три дня ей присудили 12 суток ареста. При этом свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялось на доработку.

Днем позже ее судили по той же статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) по второму эпизоду — и добавили еще 15 суток.

Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, на котором она была наказана еще 15 сутками. Изначально предполагалось, что этот срок будет отсчитываться с момента суда, как, по словам адвоката, указано в постановлении, но 11 декабря Ольга Хижинкова на свободу не вышла.