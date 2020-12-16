В России предложили запретить «треш-стримы»

Источник материала: Tut.by

Член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков предложил законодательно запретить трансляции в интернете, когда в прямом эфире демонстрируется насилие и унижения. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поддержала инициативу и поручила проработать вопрос. Трансляция заседания доступна на YouTube палаты, передает РБК .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

«Только что открыто уголовное дело, когда девушка умерла в результате этого стрима. Причем все это происходило в прямом эфире. Мне кажется, здесь нужно принять дополнительные законодательные меры», — сказал Пушков.

По словам сенатора, в законодательство следует ввести поправки, которые «запретят треш-стримы как таковые».

«Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по недопущению, по профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в интернете. Работаем вдогонку. Конечно, надо думать, что с этим делать», — ответила Матвиенко. Она поручила комитету по законодательству проработать вопрос «в сотрудничестве с платформами, с Google, с другими». Доложить о конкретных предложениях спикер попросила в конце января.

В начале декабря следователи начали проверку после смерти девушки в ходе онлайн-трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay). Он вел трансляцию из своего дома в Подмосковье, пытался привести девушку в чувство и отключил стрим только тогда, когда приехали врачи и полицейские и констатировали смерть.

По результатам проверки Решетняка задержали по подозрению умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Экспертиза показала, что у девушки были закрытая черепно-мозговая травма и гематома. «В прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей», — сообщила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. 4 декабря суд арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года. Сам он отрицал свою причастность к смерти девушки.