ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России предложили запретить «треш-стримы»

16.12.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Член комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков предложил законодательно запретить трансляции в интернете, когда в прямом эфире демонстрируется насилие и унижения. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поддержала инициативу и поручила проработать вопрос. Трансляция заседания доступна на YouTube палаты, передает РБК.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

«Только что открыто уголовное дело, когда девушка умерла в результате этого стрима. Причем все это происходило в прямом эфире. Мне кажется, здесь нужно принять дополнительные законодательные меры», — сказал Пушков.

По словам сенатора, в законодательство следует ввести поправки, которые «запретят треш-стримы как таковые».

«Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по недопущению, по профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в интернете. Работаем вдогонку. Конечно, надо думать, что с этим делать», — ответила Матвиенко. Она поручила комитету по законодательству проработать вопрос «в сотрудничестве с платформами, с Google, с другими». Доложить о конкретных предложениях спикер попросила в конце января.

В начале декабря следователи начали проверку после смерти девушки в ходе онлайн-трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay). Он вел трансляцию из своего дома в Подмосковье, пытался привести девушку в чувство и отключил стрим только тогда, когда приехали врачи и полицейские и констатировали смерть.

По результатам проверки Решетняка задержали по подозрению умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Экспертиза показала, что у девушки были закрытая черепно-мозговая травма и гематома. «В прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей», — сообщила представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. 4 декабря суд арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года. Сам он отрицал свою причастность к смерти девушки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале декабря следователи начали проверку после смерти девушки в ходе онлайн-трансляции блогера Стаса Решетняка (Reeflay).
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируется изменить подходы к установлению минимальной зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика