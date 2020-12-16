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В Беларуси пересмотрят механизм начисления минимальной зарплаты

16.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пересмотрят механизм начисления минимальной заработной платы. Сегодня депутаты нижней палаты парламента в первом чтении приняли соответствующий законопроект, передает «МИР 24».

Депутаты предлагают установить порог минимальной оплаты за труд. Его привяжут к номинальной зарплате. Платить меньше этой суммы наниматели не могут. Это нарушение закона. Кроме того, бюджет прожиточного минимума предлагают утверждать не на пять лет, как сейчас, а на три.

«Сейчас минимальная заработная плата зависит от много чего. Рассчитывается с учетом минимального потребительского бюджета, с учетом предложения профсоюзов, с учетом инфляции. Сейчас она будет четко установлена: не ниже 30%. Если экономическое состояние наших предприятий позволяет больше, то хорошо. Но не меньше 30%. А это гарантия для работников», –указал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Семенчук.

В ноябре минимальную заработную плату досрочно проиндексировали из-за растущей инфляции. За прошлый месяц минимальные доходы населения составили 388 белорусских рублей (чуть более 150 долларов).

Ранее сообщалось, что в Беларуси увеличат трудовые пенсии. Перерасчет коснется почти двух с половиной миллионов человек.



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Парламент предложил установить порог минимальной оплаты за труд. Его привяжут к номинальной зарплате. Платить меньше этой суммы наниматели не смогут.
 
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