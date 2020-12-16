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В Беларуси пересмотрят механизм начисления минимальной зарплаты
16.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси пересмотрят механизм начисления минимальной заработной платы. Сегодня депутаты нижней палаты парламента в первом чтении приняли соответствующий законопроект, передает «МИР 24».
Депутаты предлагают установить порог минимальной оплаты за труд. Его привяжут к номинальной зарплате. Платить меньше этой суммы наниматели не могут. Это нарушение закона. Кроме того, бюджет прожиточного минимума предлагают утверждать не на пять лет, как сейчас, а на три.
В ноябре минимальную заработную плату досрочно проиндексировали из-за растущей инфляции. За прошлый месяц минимальные доходы населения составили 388 белорусских рублей (чуть более 150 долларов).
Ранее сообщалось, что
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Парламент предложил установить порог минимальной оплаты за труд. Его привяжут к номинальной зарплате. Платить меньше этой суммы наниматели не смогут.
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