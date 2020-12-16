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В Минске прошли учения по спасению людей на воде

16.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тест-драйв аэролодок и мастер-класс от водолазов. Белорусские спасатели отрабатывают действия при несчастных случаях на воде, передает «МИР 24».

Чтобы спасти человека в таких условиях, у них всего несколько минут. Благодаря скоростной технике, добраться до места стало проще и безопаснее.

«Эти аэролодки выпускает иркутский завод. Это вездеход, он предназначен для езды по льду, воде, земле. По льду разгоняется до 130 км/час, а по воде до 120 км/час. Такая скорость позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия», – указал начальник водолазно-спасательной службы ОСВОД Минска Дмитрий Коробков.

За этот год удалось спасти более 300 человек.



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Теги: Минск
 
 
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Спасатели добираются до места происшествия проще и безопаснее благодаря скоростным аэролодкам.
 
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