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В Минске прошли учения по спасению людей на воде
16.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тест-драйв аэролодок и мастер-класс от водолазов. Белорусские
Чтобы спасти человека в таких условиях, у них всего несколько минут. Благодаря скоростной технике, добраться до места стало проще и безопаснее.
За этот год удалось спасти более 300 человек.
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Спасатели добираются до места происшествия проще и безопаснее благодаря скоростным аэролодкам.
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