В Минске прошли учения по спасению людей на воде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тест-драйв аэролодок и мастер-класс от водолазов. Белорусские спасатели отрабатывают действия при несчастных случаях на воде, передает «МИР 24».

Чтобы спасти человека в таких условиях, у них всего несколько минут. Благодаря скоростной технике, добраться до места стало проще и безопаснее.

«Эти аэролодки выпускает иркутский завод. Это вездеход, он предназначен для езды по льду, воде, земле. По льду разгоняется до 130 км/час, а по воде до 120 км/час. Такая скорость позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия», – указал начальник водолазно-спасательной службы ОСВОД Минска Дмитрий Коробков.

За этот год удалось спасти более 300 человек.