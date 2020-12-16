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Евросоюз одобрил третий пакет санкций против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
Комитет постоянных представителей ЕС (COROPER II) на заседании 16 декабря одобрил новый санкционный список в отношении Беларуси.
«Послы ЕС одобрили новые санкции по Беларуси. 29 человек, семь предприятий. Будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС», сообщил 16 декабря в Твиттере брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.
Напомним, санкции третьего пакета касаются не только белорусских чиновников, но и ряда бизнесменов, приближенных к Лукашенко.
Как уже сообщалось,
В любом случае, пока ЕС не разглашает список. Заявление еврочиновники сделают после опубликования решения в Официальном журнале ЕС.
Вот что по этому поводу сказал пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано на просьбу БелаПАН подтвердить информацию об одобрении санкций:
«Санкции утверждаются только после завершения всех формальных процедур по их принятию, этого пока еще не произошло. Все остальное — это внутренние процедуры [принятие решений], которые мы никогда не комментируем. После официального принятия санкций мы сделаем соответствующее заявление».
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Комитет постоянных представителей ЕС (COROPER II) на заседании 16 декабря одобрил новый санкционный список в отношении Беларуси.
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