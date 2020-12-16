ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евросоюз одобрил третий пакет санкций против режима Лукашенко

16.12.2020 13:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комитет постоянных представителей ЕС (COROPER II) на заседании 16 декабря одобрил новый санкционный список в отношении Беларуси.

Евросоюз одобрил третий пакет санкций против режима Лукашенко
«Послы ЕС одобрили новые санкции по Беларуси. 29 человек, семь предприятий. Будет опубликовано завтра в Официальном журнале ЕС», сообщил 16 декабря в Твиттере брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк.

Напомним, санкции третьего пакета касаются не только белорусских чиновников, но и ряда бизнесменов, приближенных к Лукашенко.


В любом случае, пока ЕС не разглашает список. Заявление еврочиновники сделают после опубликования решения в Официальном журнале ЕС.

Вот что по этому поводу сказал пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано на просьбу БелаПАН подтвердить информацию об одобрении санкций: 

«Санкции утверждаются только после завершения всех формальных процедур по их принятию, этого пока еще не произошло. Все остальное — это внутренние процедуры [принятие решений], которые мы никогда не комментируем. После официального принятия санкций мы сделаем соответствующее заявление».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет постоянных представителей ЕС (COROPER II) на заседании 16 декабря одобрил новый санкционный список в отношении Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Познер: Если кого и следовало бы судить, то это руководство Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика