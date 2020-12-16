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Владимир Познер: Если кого и следовало бы судить, то это руководство Беларуси

16.12.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный журналист Владимир Познер на своем официальном сайтепрокомментировал аресты белорусских коллег.


- Некоторое время тому назад я получил письмо от Марины Золотовой, главного редактора TUT.BY, который, с её слов, является самым популярным белорусским интернет-ресурсом.

В этом письме она просит меня высказаться по поводу трёх журналисток – Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и Катерины Борисевич – которые содержатся в СИЗО и которым грозит тюремное заключение сроком в три года за то, что они… выполняли свою журналистскую обязанность. Разумеется, обвинение звучит иначе, но суть такова.

Вообще, когда сажают журналистов, это всегда – я настаиваю на этом – говорит о страхе власти. О стремлении власти заставить журналиста молчать потому, что власть боится правды, боится того, чтобы правду узнало общество. И это характерно для всех репрессивных режимов, примером чего является режим господина Лукашенко.

То, что происходит в Беларуси, то, как обращаются с протестующими, ведущими себя исключительно корректно, говорит о репрессивном, я даже позволил бы себе сказать, карательном характере режима.
 
Если кого и следовало бы судить, то это руководство этой страны, которое несет прямую ответственность за неслыханную жестокость, с которой так называемые силы порядка обращаются с теми, кто позволяют себе громко протестовать против режима, который по своей сути является бесчеловечным, -- написал Владимир Познер.
 
 
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Известный журналист Владимир Познер на своем официальном сайтепрокомментировал аресты белорусских коллег.
 
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