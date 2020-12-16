Источник материала: UDF



Фото: Reuters

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«Послы ЕС сейчас одобрили новые санкции ЕС в отношении Беларуси. 29 человек, 7 юридических лиц. Будут опубликованы завтра в официальном журнале ЕС», — сказано в твите журналиста.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕС одобрил третий пакет санкций против властей Беларуси Санкции должны вступить в силу с момента опубликования в официальном журнале Европейского союза.

Журналист Radio Free Europe / Radio Libertyсообщил в своем Twitter, что представители Евросоюза сегодня согласовали новый — третий по счету — пакет санкций в отношении властей Беларуси, который на этот раз включает также компании.Санкции должны вступить в силу с момента опубликования принятого решения в официальном журнале Европейского союза.Также информацию о согласовании сегодня третьего пакета санкций в отношении белорусских властей подтверждают источники информагентстваНапомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношениии 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента, главы Администрации президента, руководителя КГБ, начальника Следственного комитета, главы ОАЦ, пресс-секретаря Лукашенкои других.