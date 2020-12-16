В Беловежскую пущу вернулся медведь – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Одним из самых знаковых для Беловежской пущи событий XXI века назвал эколог Виктор Фенчук возвращение медведя.

Бурый медведь, как самый крупный хищник Европы, после того как исчезли большие лесные массивы, облюбовал Беловежскую пущу вместе с зубром. Еще в XVII веке его популяция была достаточно значительной. Однако лесная охрана усиленно занималась его истреблением – это объясняли опасностью, которую медведи представляли для другой дичи и прежде всего для зубров. Не отставали и браконьеры: шкура этого хищника ценилась высоко.

Как сообщается на сайте Беловежской пущи, последнего медведя в пуще убили в 1846 году. В 1937 году на польской части попытались заселить несколько особей, однако они не прижились.

"С момента их исчезновения медведи периодически въезжали в Пущу, но здесь не задерживались. В том числе и из-за браконьерства. Предварительная регистрация медведя в лесу состоялась в 2003 году, в окрестностях дикой природы", – пишет Виктор Фенчук. Это произошло в июле, недалеко от деревни Клепачи Пружанского района – тогда на овсяном поле обнаружили следы хищника. Судя по всему, он задержался здесь на путях миграции.

А весной 2020-го следы пребывания медведя обнаружили на огороженной территории Шерешевского лесоохотничьего хозяйства. Поставленные фотоловушки позволили наяву увидеть огромного медведя, который с осторожностью подходил к жертве.

И вот мишка снова попал в объектив фотоловушки. Как поясняет эколог, медведь на видео - кобель в возрасте около трех лет и в пуще он уже больше года.