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Беларусь ратифицировала соглашение о Сетевом университете СНГ

16.12.2020 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек - Sputnik. Белорусские депутаты ратифицировали соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств.

© Sputnik
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Проект о создании Сетевого университета инициирован в 2008 году, а соглашение о его создании было подписано в мае 2020 года этого во время заседания Совета глав правительств СНГ. Сетевой университет объединяет около 40 вузов ряда постсоветских стран. Сегодня документ, подписанный в мае, был рассмотрен на сессии нижней палаты белорусского парламента.

"Это легализация уже существовавшего более 10 лет межвузовского проекта, в который включены ведущие вузы СНГ. Но подписание и, соответственно, ратификация соглашения придаст новый импульс развитию таких образовательных отношений в Содружестве", - цитирует БелТА члена комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрея Злотникова.

По его словам, граждане государств, которые пописали документ, получают равный доступ к образовательным услугам Сетевого университета, а обучение осуществляется за счет бюджетов государств-участников соглашения по развитию образования. Кроме этого, студентам вуза выплачиваются стипендии и предоставляются места в общежитиях.

"Организационно эта структура, если говорить упрощенным языком, выглядит следующим образом. Есть вузы-партнеры, и к уже подписанному соглашению могут в любой момент присоединиться другие государства-участники", - сказал депутат.

Проект был инициирован в 2008 году. В него входят 38 университетов из 9 государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины.

© Sputnik Максим Богданович
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Основная цель Сетевого университете - повышение качества и привлекательности высшего образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории государств-участников СНГ.

Проект направлен на организацию высококачественных совместных магистерских программ, укрепление международного сотрудничества в области подготовки специалистов высшей квалификации, содействие обмену аспирантами, проведение совместных научных исследований с целью подготовки кандидатской диссертации.

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Теги: Минск
 
 
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Проект объединяет около 40 вузов 9 постсоветских стран, он направлен на повышение качества и привлекательности высшего образования.
 
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