Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми

Источник материала: Onliner

Вспоминать прошлое иногда очень даже приятно. Особенно если не задумываться, как давно произошло какое-нибудь из запомнившихся событий. Очередная подборка отчасти поможет поднять настроение, а отчасти вызовет грусть. Ведь тогда начинаешь понимать, как много времени прошло.



Барту Симпсону, между прочим, 41 год



Первая книга о Гарри Поттере вышла 23 года назад



Первый полнометражный мультик в 3D — «История игрушек» — вышел 25 лет назад



Последний эпизод «Друзей» вышел 16 лет назад. Еще раз: последний, а не первый



Фильмы «Гарри Поттер и философский камень», «Шрек» и «11 друзей Оушена» появились примерно одновременно, и это было 19 лет назад



Первый «тамагочи» родился 24 года назад



Этот динозавр из «Парка Юрского периода» впервые напугал народ 27 лет назад



В 2009 году актеры «Игры престолов» выглядели старше, чем некоторые из поклонников сериала теперь



Мадонне 62 года



А дочери Эминема — 24 (самому музыканту — 48)



Мелодия из «Oops!... I Did It Again» крутится в голове уже 20 лет



«Грязные танцы» случились 33 года назад



А Motorola RAZR занял свое место в музее