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Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Источник материала: Onliner
Вспоминать прошлое иногда очень даже приятно. Особенно если не задумываться, как давно произошло какое-нибудь из запомнившихся событий. Очередная
Барту Симпсону, между прочим, 41 год
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Последний эпизод «Друзей» вышел 16 лет назад. Еще раз: последний, а не первый
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вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 120 Вт, потребление: 400 Вт, регулировка мощности на корпусе, турбощетка
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Вспоминать прошлое иногда очень даже приятно. Особенно если не задумываться, как давно произошло какое-нибудь из запомнившихся событий. Очередная подборка...
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