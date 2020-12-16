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Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми

16.12.2020 14:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вспоминать прошлое иногда очень даже приятно. Особенно если не задумываться, как давно произошло какое-нибудь из запомнившихся событий. Очередная подборка отчасти поможет поднять настроение, а отчасти вызовет грусть. Ведь тогда начинаешь понимать, как много времени прошло.

Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Барту Симпсону, между прочим, 41 год
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Первая книга о Гарри Поттере вышла 23 года назад
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Первый полнометражный мультик в 3D — «История игрушек» — вышел 25 лет назад
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Последний эпизод «Друзей» вышел 16 лет назад. Еще раз: последний, а не первый
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Фильмы «Гарри Поттер и философский камень», «Шрек» и «11 друзей Оушена» появились примерно одновременно, и это было 19 лет назад
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Первый «тамагочи» родился 24 года назад
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Этот динозавр из «Парка Юрского периода» впервые напугал народ 27 лет назад
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
В 2009 году актеры «Игры престолов» выглядели старше, чем некоторые из поклонников сериала теперь
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Мадонне 62 года
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
А дочери Эминема — 24 (самому музыканту — 48)
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
Мелодия из «Oops!... I Did It Again» крутится в голове уже 20 лет
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
«Грязные танцы» случились 33 года назад
Посмотрев на это, вы почувствуете себя старыми
А Motorola RAZR занял свое место в музее
Пылесос Xiaomi Mi Handheld 1C SCWXCQ02ZHM
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Вспоминать прошлое иногда очень даже приятно. Особенно если не задумываться, как давно произошло какое-нибудь из запомнившихся событий. Очередная подборка...
 
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