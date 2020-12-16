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Главные события дня: ЕС принял третий пакет санкций, Познер высказался о Беларуси, у заключенного Пальчиса родился ребенок

16.12.2020 14:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Декабрь продолжает пестрить политическими новостями. Итак, сегодня ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Беларуси: в списке значатся 35 физических и юридических лиц. Полный список будет опубликован завтра. Кроме того, чемпион мира по муай-тай и музыкант Виталий Гурков записал видеообращение к силовикам, а Владимир Познер высказался о задержанных белорусских журналистках. А еще среда подогнала хорошие новости: у жены блогера Эдуарда Пальчиса родился ребенок — об этом она рассказала в своем Twitter. Рассказываем ниже, что происходит в стране. 

ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Беларуси

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. Сообщают источники ТАСС и журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. В списке 35 физических и юридических лиц. Полный список будет опубликован завтра.

По словам дипломата, на которые ссылается ТАСС, в новый список вошли около 35 физических и юридических лиц.

К настоящему времени ЕС ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.

Владимир Познер высказался о задержанных белорусских журналистках

Сегодня в Instagram российского журналиста Владимира Познера появился пост, в котором он рассказывает о письме от главного редактора Tut.by Марины Золотовой. Вот что говорится в тексте: «Некоторое время тому назад я получил письмо от Марины Золотовой, главного редактора Tut.by, который, с ее слов, является самым популярным белорусским интернет-ресурсом.

В этом письме она просит меня высказаться по поводу трех журналисток — Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и Катерины Борисевич — которые содержатся в СИЗО и которым грозит тюремное заключение сроком в три года за то, что они… выполняли свою журналистскую обязанность. Разумеется, обвинение звучит иначе, но суть такова.

Вообще, когда сажают журналистов, это всегда — я настаиваю на этом — говорит о страхе власти. О стремлении власти заставить журналиста молчать потому, что власть боится правды, боится того, чтобы правду узнало общество. И это характерно для всех репрессивных режимов, примером чего является режим господина Лукашенко.

То, что происходит в Беларуси, то, как обращаются с протестующими, ведущими себя исключительно корректно, говорит о репрессивном, я даже позволил бы себе сказать, карательном характере режима.

Если кого и следовало бы судить, то это руководство этой страны, которое несет прямую ответственность за неслыханную жестокость, с которой так называемые силы порядка обращаются с теми, кто позволяют себе громко протестовать против режима, который по своей сути является бесчеловечным».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Декабрь продолжает пестрить политическими новостями. Итак, сегодня ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Беларуси: в списке значатся 35 физических и...
 
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