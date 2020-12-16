25 и 26 декабря в Доме офицеров покажут мюзикл-сказку для детей и взрослых «Динь-дон, я ваша МАМА!»

Мюзикл «Динь-дон, я ваша МАМА!» будет показан на сцене Центрального Дома офицеров 25 и 26 декабря. Постановку представляет театральная компания «МюзикЛэнд».





Мюзикл создан по мотивам знаменитой киносказки «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. Фильм вышел в 1976 году, но популярен до сих пор во многом благодаря песням на стихи Юрия Энтина.

Новое театральное прочтение сказки о Волке, Козе и ее козлятах — это все музыкальные хиты в современной аранжировке, динамичное действие с яркими массовыми номерами и завораживающей хореографией.

Главные роли в мюзикле исполняют Вероника Пляшкевич и Сергей Чекерес. В постановке заняты актеры столичных театров, а также юные воспитанники Театра эстрадной песни «Сябрынка».

Мюзикл «Динь-дон, я ваша МАМА!» получил две номинации Национальной театральной премии-2020 в категориях «Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл» и «Лучший спектакль для детей и юношества».

Даты показов: 25 декабря (пятница) — 16:30; 26 декабря (суббота) — 11:00, 13:00, 16:00.

Билеты: 10, 12, 14, 16, 18, 20 рублей. Дети до 5 лет — бесплатно (без предоставления места в зале).

Перед спектаклями состоится игровая программа у новогодней ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Спектакль состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности (масочный режим) и социального дистанцирования (предусмотрена шахматная рассадка зрителей).