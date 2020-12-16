Главу БАЖ Андрея Бастунца три часа допрашивали в СК

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец благополучно покинул стены Следственного комитета.





Как сообщает пресс-служба БАЖ, допрос по делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

В связи с тем, что Андрей дал подписку о неразглашении материалов дела, он не сообщил подробности допроса.