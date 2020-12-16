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Главу БАЖ Андрея Бастунца три часа допрашивали в СК

16.12.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец благополучно покинул стены Следственного комитета.

Главу БАЖ Андрея Бастунца три часа допрашивали в СК

Как сообщает пресс-служба БАЖ, допрос по делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

В связи с тем, что Андрей дал подписку о неразглашении материалов дела, он не сообщил подробности допроса.

 
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Руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец благополучно покинул стены Следственного комитета.
 
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