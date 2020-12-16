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Художнику из Витебска дали два года колонии за то, что он замахнулся дубинкой на милиционера

16.12.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Судья суда Октябрьского района Витебска Снежана Киндеева 16 декабря приговорила 27-летнего художника Владислава Маковецкого к двум годам заключения в колонии общего режима на основании ст. 364 Уголовного кодекса (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел).

Художнику из Витебска дали два года колонии за то, что он замахнулся дубинкой на милиционера

Как пишет региональный правозащитный сайт «Віцебская Вясна», согласно следствию 6 сентября во время уличного шествия на улице Правды в Витебске Маковецкий якобы препятствовал законным действиям милиционеров, склонял их к изменению характера этой деятельности, замахивался на милиционера «руками и ногами», пытался нанести ему травму, устно угрожал, милицейской резиновой палкой, которую поднял с земли, замахнулся в сторону другого милиционера.

Вины Маковецкий не признал. Он находится под стражей в СИЗО-2 Витебска с 18 сентября.

По информации «Віцебскай Вясны», 15 декабря в суде завершились судебное следствие и судебные прения. Прокурор просил суд наказать Маковецкого лишением свободы на три года.

Перед началом судебных прений адвокат Маковецкого ходатайствовала о приобщении к материалам дела расписок о получении денежной компенсации за моральный ущерб, о которой заявили ранее потерпевшие милиционеры — младший сержант Александр Петровский (500 рублей) и старший сержант Дмитрий Федотов (200 рублей). Потерпевшие заявили в суде, что претензий материального и морального характера к подсудимому больше не имеют. Суд ходатайство удовлетворил.

«В своем выступлении прокурор настаивал, что Маковецкий принимал активное участие в шествии, целенаправленно замахивался подобранной резиновой дубинкой в сторону сотрудника милиции Петровского. Намеревался нанести ему удар, хватал милиционера за руки, причинил ему физическую боль. Высказывал в адрес последнего устные угрозы. Своими действиями Маковецкий якобы препятствовал законной деятельности милиционеров по поддержанию общественного порядка», — пишет «Віцебская Вясна».

«С учетом общественной опасности совершенного преступления, целей и мотивов совершенного» прокурор посчитал, что адекватной мерой воздействия будет назначение Маковецкому наказания в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

В свою очередь адвокат отметила, что вина Маковецкого в судебном следствии так и не была доказана и что в его действиях не было состава преступления. Она просила суд оправдать подзащитного ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 364 УК.

В последнем слове Маковецкий сказал, что не имел намерения нанести кому-то вред и никому ее не причинил. «Так просто получилось, и за это я извиняюсь. Прошу не наказывать меня строго. Больше ничего не могу добавить», — сказал он.

 
Теги: Витебск
 
 
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Судья суда Октябрьского района Витебска Снежана Киндеева 16 декабря приговорила 27-летнего художника Владислава Маковецкого к двум годам заключения в колонии...
 
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