ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Левченко — о ситуации с Хижинковой: Это бесчеловечно

16.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Левченко — о ситуации с Хижинковой: Это бесчеловечно

  • 16.12.2020, 14:17
  • 1,244
Левченко — о ситуации с Хижинковой: Это бесчеловечно
Елена Левченко
Фото: tut.by

Система деградировала окончательно.

Титулованная белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась в интервью Youtube-каналу «ЧестнОК» мнением о ситуации вокруг Мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой, которую не выпустили на свободу после 33 суток ареста.

«Это бесчеловечно, потому что суд просто проходит, и вообще никто ничего не знает. Потому что у каждого, кто работает на Окрестина, есть семьи, есть дети, есть родители, мужья, жены. Можно же элементарно позвонить. Пускай не родным, но хотя бы адвокату. Ведь вы знаете, что люди будут стоять и ждать.

Уверена, они читают все соцсети, все телеграм-каналы. Эта система специально пытается насолить, укусить, сделать больно и неприятно. Но человек сидит уже такое огромное время, она ведь девушка», – сказала Левченко.

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, спустя три дня ей присудили 12 суток ареста. При этом свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялось на доработку.

Днем позже ее судили по той же статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) по второму эпизоду — и добавили еще 15 суток.

Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, на котором она была наказана еще 15 сутками. Изначально предполагалось, что этот срок будет отсчитываться с момента суда, как, по словам адвоката, указано в постановлении, но 11 декабря Ольга Хижинкова на свободу не вышла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система деградировала окончательно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти знаки Зодиака почти не болеют и живут дольше остальных: 4 здоровяка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика