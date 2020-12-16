ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Активисты рабочего движения Канады поддержали бастующих белорусов

16.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Активисты рабочего движения Канады поддержали бастующих белорусов

  • 16.12.2020, 14:08
Активисты рабочего движения Канады поддержали бастующих белорусов
Архивное фото ТАСС

К акции солидарности с Беларусью примкнули крупнейшие профсоюзы.

Представители рабочего движения Канады выражают свою солидарность с белорусскими рабочими и желают победы в борьбе с режимом.

Об этом говорится в специальном видеообращении канадских рабочих:

«Рабочее движение Канады поддерживает работников в Беларуси и всех тех, кто страдает от режима за участие или освещение мирных акций.

Канадский конгресс труда,

Федерация труда Онтарио,

Союз объединенных сталелитейщиков Канады,

Международный профсоюз работников машиностроительной и аэрокосмической промышленности,

Федерация учителей средней школы Онтарио,

Канадский профсоюз административных работников,

и канадский Союз государственных служащих уже выразили свою солидарность, путем отправки писем, заявлений или пожертвований», — говорится в обращении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К акции солидарности с Беларусью примкнули крупнейшие профсоюзы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беловежскую пущу вернулся медведь – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика