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Активисты рабочего движения Канады поддержали бастующих белорусов
Источник материала: Хартия'97
Активисты рабочего движения Канады поддержали бастующих белорусов
К акции солидарности с Беларусью примкнули крупнейшие профсоюзы.
Представители рабочего движения Канады выражают свою солидарность с белорусскими рабочими и желают победы в борьбе с режимом.
Об этом говорится в специальном
«Рабочее движение Канады поддерживает работников в Беларуси и всех тех, кто страдает от режима за участие или освещение мирных акций.
Канадский конгресс труда,
Федерация труда Онтарио,
Союз объединенных сталелитейщиков Канады,
Международный профсоюз работников машиностроительной и аэрокосмической промышленности,
Федерация учителей средней школы Онтарио,
Канадский профсоюз административных работников,
и канадский Союз государственных служащих уже выразили свою солидарность, путем отправки писем, заявлений или пожертвований», — говорится в обращении.
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К акции солидарности с Беларусью примкнули крупнейшие профсоюзы.
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