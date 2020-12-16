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Засуха в Крыму: оккупанты признали критическое состояние озимых зерновых

16.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Засуха в Крыму: оккупанты признали критическое состояние озимых зерновых

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  • 16.12.2020, 14:01
  • 1,789
Засуха в Крыму: оккупанты признали критическое состояние озимых зерновых

По меньшей мере пять водохранилищ полуострова близки к отметке «мертвый объем».

Засуха в оккупированном Крыму сказалась на состоянии озимых зерновых культур. В Симферопольском районе в хорошем состоянии находится только 15%, сообщили в российской администрации района, пишет «Крым.Реалии».

«Из общей площади в хорошем состоянии 15%, в удовлетворительном 81%. Слабых и изреженных посевов всего 4%, эти посевы находятся в фазе проростка и шильце. Сев озимых в предприятиях района в основном проведен несколько позже оптимальных сроков в связи с отсутствием продуктивной влаги в почве и высокой температуры почвы», – говорится в сообщении.

Накануне российские власти Крыма опубликовали статистические данные о наполнении водохранилищ полуострова. Так, согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем».

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По меньшей мере пять водохранилищ полуострова близки к отметке «мертвый объем».
 
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