|
Засуха в Крыму: оккупанты признали критическое состояние озимых зерновых
Источник материала: Хартия'97
Засуха в Крыму: оккупанты признали критическое состояние озимых зерновых
По меньшей мере пять водохранилищ полуострова близки к отметке «мертвый объем».
Засуха в оккупированном Крыму сказалась на состоянии озимых зерновых культур. В Симферопольском районе в хорошем состоянии находится только 15%, сообщили в российской администрации района, пишет
«Из общей площади в хорошем состоянии 15%, в удовлетворительном 81%. Слабых и изреженных посевов всего 4%, эти посевы находятся в фазе проростка и шильце. Сев озимых в предприятиях района в основном проведен несколько позже оптимальных сроков в связи с отсутствием продуктивной влаги в почве и высокой температуры почвы», – говорится в сообщении.
Накануне российские власти Крыма опубликовали статистические данные о наполнении водохранилищ полуострова. Так, согласно обнародованной информации, по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере пять водохранилищ полуострова близки к отметке «мертвый объем».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)