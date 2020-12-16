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Политолог: Турбулентность в Беларуси будет нарастать
Источник материала: Хартия'97
Политолог: Турбулентность в Беларуси будет нарастать
Новые волны протестов ожидаются в Минске и по всей стране.
Планы Лукашенко остаться у власти обречены на провал. Об этом изданию
— Боюсь, что трансфер власти (по планам Лукашенко — ред.) вряд ли удастся. Скорее всего, еще на этапе проведения этой «реформы» он столкнется с колоссальным протестом.
Если народ постараются лишить право избирать нового президента, то это будет серьезным поводом для оппозиции перейти из режима мирного протеста в режим защиты конституционного строя.
Кроме того, очевидно, что попытка Лукашенко сохранить власть закончится его столкновением с элитой, которые понимают, что трансфер — это их единственный шанс для нормализации ситуации в Беларуси.
Так что турбулентность в Беларуси будет нарастать, что чревато вспышками новых протестов в Минске и по всей стране.
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Новые волны протестов ожидаются в Минске и по всей стране.
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