Не удержался: доллар снова упал

Курс доллара упал на 0,0051 BYN до 2,5249 BYN/USD. С начала месяца на БВФБ было проведено уже 12 торгов. Доллар лишь дважды смог подорожать. Общее снижение с начала декабря составило 0,0624 BYN.





До минимума за четыре месяца американец не дотянул всего 5 дней.





Курс евро подрос всего на 0,0023 BYN до 3,0744 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но общее укрепление за это время составило лишь 0,0026 BYN.





До этого евро валюта дешевела семь раз подряд на общую сумму 0,0626 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0045 BYN до 3,4403 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 13 дней — почти две недели.





Ровно неделю назад сотня российских рублей находилась на максимуме за три месяца.





Центробанк России

На бирже в Москве средневзвешенный курс доллара к 11:30 снизился всего на 3 копейки до 73,4201 российских рублей. Стоимость доллара сейчас находится вблизи минимума за 4,5 месяца.





Средневзвешенный курс евро вырос на 18 копеек до 89,34 российских рублей. Евро дорожает второй день, а до этого его курс находился на минимуме за три месяца.