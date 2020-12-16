Парфенович: Лукашенко обязан уйти

- Насколько эти санкции МОК ударили лично по Лукашенко и насколько для него это важно?





– Конечно, это потеря имиджа. Это потеря имиджа НОК Беларуси – все очень серьезно. Очень неприятная история.





- Он уйдет теперь с поста президента НОК?





– Он должен это сделать, обязан это сделать. Весь исполком должен уйти. А доказывать, что они такие белые и пушистые, думаю, им не стоит. После такого насилия, которое произошло в Беларуси, после этих убийств и такой безнаказанности и беззакония...





Думаю, что должно быть отчетно-выборное собрание – и они должны все поуходить. Да и по конституции он не имеет права занимать это место.





- В феврале будут выборы в НОК. Ваш прогноз: все-таки покинет Лукашенко свой пост или нет?





– Да мне как-то неинтересно, потому что я точно знаю, что меня туда никто не пригласит. Поэтому кто там кого будет избирать... Придет время – и будут нормальные выборы.





- А долго еще их ждать?





– 26 лет ждали и ничего. Все так было чудненько и красивенько. А сколько еще ждать? Трудно сказать. История умалчивает, надо к провидцам обращаться. Мне пока вещие сны не снились.





Но я думаю, что ситуация очень сложная. Особенно экономическая, поэтому будет плохо всем: и правым, и левым, и зеленым, и красным. Поэтому хотелось бы это все пережить.





Как говорят китайцы, если хотят пожелать плохого: «Чтобы ты жил в эпоху перемен». Вот мы в эту эпоху и живем: стабильности никакой, беззаконие – это тяжелая история, тяжелая ситуация, – сказал Парфенович.



