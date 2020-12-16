В Гомеле водитель проехал на красный и сбил двоих пешеходов

Источник материала: Tut.by

В Гомеле Skoda поехала на красный и сбила двух пешеходов, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло в восемь утра 15 декабря на улице Центральной.

71-летний водитель не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших скорая отвезла в больницу.