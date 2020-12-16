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В Гомеле водитель проехал на красный и сбил двоих пешеходов

16.12.2020 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле Skoda поехала на красный и сбила двух пешеходов, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло в восемь утра 15 декабря на улице Центральной.

71-летний водитель не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших скорая отвезла в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло в восемь утра 15 декабря на улице Центральной.
 
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