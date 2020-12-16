|
В Гомеле водитель проехал на красный и сбил двоих пешеходов
Источник материала: Tut.by
В Гомеле Skoda поехала на красный и сбила двух пешеходов,
ДТП произошло в восемь утра 15 декабря на улице Центральной.
71-летний водитель не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавших скорая отвезла в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло в восемь утра 15 декабря на улице Центральной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)