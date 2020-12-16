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В России разработают первый однодвигательный истребитель с советских времен

16.12.2020 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия разрабатывает новый истребитель пятого поколения для того, чтобы дополнить Су-57 и будущий тяжелый перехватчик МиГ-41. Ожидается, что самолет будет иметь много общих черт с Су-57, однако с одним, а не двумя двигателями. Об этом пишет Military Watch.


Фото: wikipedia.org

По утверждениям российских разработчиков, двигатель «Изделие 30», разрабатываемый для Су-57, будет мощнее, чем используемый на американском F-35, и является одной из технологий, которые приблизят истребитель к шестому поколению. Установка «Изделия 30» на самолеты начнется с 2022 года.

Новый легкий истребитель будет иметь такой же двигатель. Считается, что такая машина станет экономически перспективной, так как потребует меньших расходов на постройку, обслуживание и ремонт, чем двухдвигательный тяжелый истребитель — хотя будет иметь меньшую дальность полета, полезную нагрузку и возможность установки датчиков.

Новый самолет станет первым однодвигательным истребителем, произведенным в России с тех пор, как в СССР прекратили выпуск самолетов третьего поколения МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27. Выпуск сразу двух видов самолетов с одинаковыми двигателями означает необходимость производства большего количества «Изделия 30», что может удешевить его. Вооружение новой машины, скорее всего, ограничится шестью или менее ракетами «воздух-воздух» против 10 во внутренних отсеках Су-57. Наличие таких самолетов, видимо, окончательно вытеснит машины на основе Су-27 из российской авиации.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, самолет будет обладать значительным экспортным потенциалом, возможно — не меньшим, чем у F-35. Новым легким истребителем могут заинтересоваться практически все операторы МиГ-29, Су-27 и Су-30, от Анголы и Египта до Индии, Мьянмы, Вьетнама и других.

 
 
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С момента прекращения выпуска самолетов третьего поколения советская и российская промышленность делала только двухдвигательные истребители.
 
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