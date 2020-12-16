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Под Гродно мужчина выпил 500 граммов текилы, поехал на Audi к другу и врезался в милицейское авто
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель врезался в милицейский автомобиль в деревне Коробчицы Гродненского района. Об этом
Происшествие случилось вечером 13 декабря. Сотрудники ГАИ прибыли для оформления ДТП с участием Audi Q7 и Lada. Выяснилось, что 47-летний водитель кроссовера при выезде с улицы Раскошной на улицу Мира врезался в стоящий милицейский автомобиль.
По внешним признакам водитель Audi был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование — в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя более чем в шесть раз превысило допустимое значение.
В протоколе опроса мужчина указал, что выпил 500 граммов текилы и поехал к другу. На водителя составили административные протоколы. Он будет лишен прав на три года и получит крупный штраф.
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На водителя составили административные протоколы. Он будет лишен прав на три года и получит крупный штраф.
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