Под Гродно мужчина выпил 500 граммов текилы, поехал на Audi к другу и врезался в милицейское авто

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель врезался в милицейский автомобиль в деревне Коробчицы Гродненского района. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось вечером 13 декабря. Сотрудники ГАИ прибыли для оформления ДТП с участием Audi Q7 и Lada. Выяснилось, что 47-летний водитель кроссовера при выезде с улицы Раскошной на улицу Мира врезался в стоящий милицейский автомобиль.

По внешним признакам водитель Audi был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование — в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя более чем в шесть раз превысило допустимое значение.





В протоколе опроса мужчина указал, что выпил 500 граммов текилы и поехал к другу. На водителя составили административные протоколы. Он будет лишен прав на три года и получит крупный штраф.