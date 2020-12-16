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«Какой прогноз, чем всё закончится?» У Добкина спросили про Беларусь

16.12.2020 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Какой прогноз, чем всё закончится?» У Добкина спросили про Беларусь
Кадр из видео
Аркадий Добкин дал большое интервью каналу «Русские норм!». Ведущая проекта Елизавета Осетинская спрашивала главу EPAM в том числе про Беларусь. dev.by публикует выдержки.

«Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет»



— Вы же разумный человек, как показывает ваш жизненный путь, и человек глубокий, — обратилась к Добкину ведущая. — Вы же понимаете, что зубную пасту нельзя запихнуть обратно в тюбик. Какой ваш прогноз, чем всё закончится?

- Нету прогноза.

- Но вы же просчитываете для себя варианты.

- Вопрос про бизнес или про страну?

- Про страну. Потому что не бывает никакого бизнеса в стране, где тотальный непорядок.

- Я не знаю, что произойдёт. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять.

А к чему это приведёт? Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет. Это очень-очень вероятная штука, и это будет очень больно и обидно. Это значит, что несколько генераций (Поколений. — Прим. dev.by) людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Потому что детей тех, кто отсюда уезжает, обратно затащить сюда очень тяжело.

Когда бизнес пошёл и я стал попадать на встречи с большими начальниками [стали возникать такие ситуации]. Ты рассказываешь историю ЕPAM и говоришь, что ты из Минска, а эти большие начальники [вздыхают]: «Ох, а у меня бабушка из Вильнюса. (Или из Пинска, или из Минска, или из Бреста). Вот здорово, давайте я когда-нибудь к вам приеду». И таких людей масса, это люди, которые делали Америку. Для страны [Беларуси] это очень печально.

«Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня»



Ведущая подняла вопрос о влиянии политического кризиса на бизнес.

- Четыре последних месяцев страна расколота.

- А репутация работает.

- Но это же риск-фактор.

- Это уже второй раз. Первый раз был в 2014 году. У нас есть зависимость от Украины, а там конфликт был гораздо более горячим. Тогда наш stock конкретно просел, а потом мы доказали, что на работу это не сильно влияет.

- Тогда на работу не сильно влияло, потому что интернет не отрубали.

- Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня. Мобильный интернет — в выходные, но это не влияет на работу. А реальный интернет отрубали только на полдня (Минчане наверняка поспорят с этим утверждением. — Прим. dev.by). То же самое было в Украине. Там почти на день везде вырубился свет, но это был один день.


- То есть вы своим инвесторам не говорите: друзья, у нас такой риск-фактор, давайте уменьшать долю Беларуси?

- Мы естественно говорим, но мы говорим здраво. Мы оцениваем риски, насколько это повлияет на бизнес. Какие-то клиенты и сегодня говорят: мы хотим диверсифицироваться и уменьшить нашу зависимость от Беларуси. Это нормально с точки клиента, тут ничего нельзя сделать. Конечно, это потери для Беларуси. Так же были клиенты, которые говорили: мы не хотим работать в Украине, мы боимся, что там начнётся война. При этом общий спрос, общее количество клиентов позволяет пока нормально ребалансировать.

- Сегодня Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко. Санкции США — вопрос времени. Это каким-то образом влияет [на бизнес]?

- На бизнес не влияет. Мы же живём в Беларуси очень много лет. По Беларуси санкции были всегда, но на частный бизнес это никак не влияет.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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