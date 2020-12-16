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Эти знаки Зодиака почти не болеют и живут дольше остальных: 4 здоровяка

16.12.2020 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака почти не болеют и живут дольше остальных: 4 здоровяка
Иллюстративное фото
Эти знаки Зодиака — самые крепкие и здоровые. Среди них больше всего старожилов, и у них даже есть шанс дожить почти до 100 лет.

Овен


Болеть Овен не любит — вот и не болеет. У него от рождения очень крепкое здоровье. Даже простуды редко случаются. А если заболевания и появляются, то они обычно психосоматического характера и возникают из-за нервов и перегрузки нервной системы.

Однако Овны могут получать травмы больше других. Поэтому им не стоит заниматься опасными видами спорта. А еще для Овнов опасно переедание, особенно, перед сном.

Телец


Тельцы — знаки Зодиака, у которых завидное здоровье. Они очень крепкие. Единственная слабость Тельцов — вкусная еда. Они могут переедать и набирать лишний вес. А ожирение уже вызывает и другие проблемы.

Но если Телец будет контролировать свой аппетит, то может прожить здоровым до глубокой старости.

Рак


Раки почти не болеют. Точнее, они думают, что болеют. Просто они ипохондрики и сами придумывают себе недомогания. На самом же деле, у них очень крепкое здоровье. Они живут до преклонных лет и могут даже не простужаться. Если, конечно, не будут нервничать. Но мнительный характер все же вынуждает Раков сталкиваться с некоторыми заболеваниями.

Скорпион


Скорпионы — знаки Зодиака, которые тоже очень редко болеют. У них отличный иммунитет, а потому они почти никогда не заражаются. Но даже если не повезет подхватить вирус, то все равно переносят болезни стойко, на ногах и в легкой форме.

Единственная проблема Скорпионов — хронические головные боли. Представители знака много думают, у них напряженная работа мозга, которая становится причиной болей в голове.
 
 
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Тельцы — знаки Зодиака, у которых завидное здоровье.
 
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