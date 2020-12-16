Евросоюз подготовил третий пакет санкций против властей Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Послы ЕС одобрили новые санкции ЕС в отношении Беларуси. 29 человек, 7 юридических лиц. Будут опубликованы завтра в официальном журнале ЕС, пишет европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Юзвяк в своем Twitter.

Ожидается, что сегодня документ рассмотрят постоянные представители стран Евросоюза, а в конце недели утвердят на министерском уровне. Затем список должны опубликовать в официальном журнале ЕС. После этого он вступит в силу.

Также информацию о согласовании сегодня третьего пакета санкций в отношении белорусских властей подтверждают источники информагентства ТАСС.

Напомним, в первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других, сообщает tut.by.