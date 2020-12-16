ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Вы слышали его тон?": Меган Маркл публично высмеяла принца Гарри

16.12.2020 14:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл спровоцировала критику в сети: герцогиня публично высмеяла мужа на записи трейлера рождественского подскаста.

Недавно мятежники подписали крупный контракт на создание подскастов с сервисом Spotify. Сделка оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, что позволит паре ни в чем себе не отказывать и без поддержки принца Чарльза. Музыкальный сервис будет работать с продюсерским центром герцогов - Archewell Audio, который супруги назвали в честь сына. 

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Меган Маркл снова затравили за копирование стиля Кейт Миддлтон

В сети появился трейлер рождественского подкаста с участием Маркл и принца Гарри: трехминутный аудиоролик заставил негодовать поклонников королевства. А все потому, что герцогиня успела публично высмеять собственного супруга.

Во время записи герцоги объяснили суть проекта и позволили поклонникам взглянуть на их частную жизнь со стороны. И так как оба впервые попробовали себя в роли ведущих, диалог вышел весьма забавным. Маркл то и дело передавала инициативу супругу, делая двусмысленные комплименты его акценту, а после того, как принц Гарри призвал слушателей присоединиться к эфиру, герцогиня и вовсе начала смеяться.

"О, вы ведь слышали его тон! Прямо то, что нужно для подкастов", - оценила мужа экс-актриса.

И хотя шутку Маркл можно назвать безобидной, многие британцы не оценили американский юмор и попросили ее быть "аккуратнее на поворотах".

Напомним, что у герцогов также есть многомиллионный контракт с Netflix, от которого их вынуждали отказаться из-за скандального сериала "Корона".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мятежная герцогиня снова позабавила публику и разозлила поклонников королевской семьи. В безобидной шутке экс-актрисы британцы увидели унижение внука Ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз подготовил третий пакет санкций против властей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика