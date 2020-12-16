"Вы слышали его тон?": Меган Маркл публично высмеяла принца Гарри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл спровоцировала критику в сети: герцогиня публично высмеяла мужа на записи трейлера рождественского подскаста.

Недавно мятежники подписали крупный контракт на создание подскастов с сервисом Spotify . Сделка оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, что позволит паре ни в чем себе не отказывать и без поддержки принца Чарльза. Музыкальный сервис будет работать с продюсерским центром герцогов - Archewell Audio, который супруги назвали в честь сына.

В сети появился трейлер рождественского подкаста с участием Маркл и принца Гарри: трехминутный аудиоролик заставил негодовать поклонников королевства. А все потому, что герцогиня успела публично высмеять собственного супруга.

Во время записи герцоги объяснили суть проекта и позволили поклонникам взглянуть на их частную жизнь со стороны. И так как оба впервые попробовали себя в роли ведущих, диалог вышел весьма забавным. Маркл то и дело передавала инициативу супругу, делая двусмысленные комплименты его акценту, а после того, как принц Гарри призвал слушателей присоединиться к эфиру, герцогиня и вовсе начала смеяться.

"О, вы ведь слышали его тон! Прямо то, что нужно для подкастов", - оценила мужа экс-актриса.

И хотя шутку Маркл можно назвать безобидной, многие британцы не оценили американский юмор и попросили ее быть "аккуратнее на поворотах".

Напомним, что у герцогов также есть многомиллионный контракт с Netflix , от которого их вынуждали отказаться из-за скандального сериала "Корона" .

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