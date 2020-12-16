«Белавиа» не полетит в Россию, кроме Домодедово, до конца января. Самые дешевые билеты в Москву туда-обратно стоят 666 рублей

Источник материала: Onliner

«Белавиа» продлила приостановку рейсов во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 31 января 2021 года в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ, сообщает БЕЛТА. Цены все еще космос, но есть и проблески недорогого прошлого. Например, 1 января.

Уложиться в тысячу рублей, перелетая из Минска в Москву и обратно, — задача не из простых. Иногда дешевле лететь через Турцию. Из того, что продается прямо сейчас, — 387 рублей за билет днем 1 января. Это в полтора раза дешевле, чем ныне принято.

Обратно можно улететь 6-го, но уже за 543 рубля. Или за 451 рубль неделей позже. 282 рубля стоит билет в Москву 3 февраля. Итого все за «дьявольские» 666 рублей, но нужно просидеть в Москве месяц.





Также сегодня стало известно, что до 31 декабря «Белавиа» не будет летать в Таллинн. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января, в Ригу — до 31 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт и Алматы.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.