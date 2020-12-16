Елки 2. Перед БНТУ появилась новогодняя красавица, но вскоре исчезла

Источник материала: Onliner

Что-то странное стало происходить с минскими елками, как только начался предновогодний сезон. Одну пушистую красавицу, установленную силами и средствами жителей Лебяжьего, коммунальщики схватили за бочок и утащили в грузовик. Другая — на территории главного корпуса БНТУ — не успела появиться и тут же исчезла. Опять, что ли, «Зеленстрой» наводит порядки? Грешным делом можно подумать, что елочки уже вне закона: не успевают они как следует укорениться, как их убирают с глаз долой.

— Елку увидели вчера вечером и хорошенько посмеялись: выглядела она уж очень плохо. Стояла «красавица» и утром, все ее активно фотографировали и обсуждали, — рассказал Onliner один из тех, кто успел заснять лесную гостью. (Елочка-то натуральная, росла не один десяток лет, прежде чем приехать в Минск.)





Однако уже в 11:45 стало понятно, что дерево демонтируют. К моменту приезду нашего фотографа от елочки остались только иголки и еще не убранные с земли лапки. А как же праздник и новогоднее настроение?









— Елка будет, — успокоили в пресс-службе университета. — Предыдущая оказалась повреждена во время погрузочно-разгрузочных работ и установки, поэтому было решено ее заменить. Новая елочка появится во дворе в самое ближайшее время.



