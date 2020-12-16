Серийный вор терроризировал автовладельцев в Гомеле

Источник материала: Onliner

Первое сообщение о преступлении поступило в милицию еще 25 сентября. Тогда на улице Советской в Гомеле из Renault Sandero были похищены ноутбук, мобильный телефон, 3G-модем и полный комплект водительских документов на авто. Как сообщили в УВД Гомельской области, тогда установить злоумышленника не удалось.

29 октября поступает сразу три аналогичных сообщения. В Железнодорожном районе Гомеля разбили стекло задней левой двери BMW X5 на улице Юбилейной. Пропали кожаная сумка с документами и портмоне. На улице Телегина из Nissan Almera похитили портмоне с 15 рублями. На улице Кожара от действий неизвестного пострадал Nissan Murano: пропала мужская сумка и кожаный кошелек.





«Оперативники уголовного розыска поняли: работает „серийник“. Слишком уж похож метод совершения преступления. Везде найдены фарфоровые наконечники от свечей зажигания, которыми и разбивали стекла. У пострадавших в салонах автомобилей что-то оставалось из личных вещей. Началась кропотливая работа по установлению лица, причастного к этим кражам. Однако сразу выйти на его след не удалось», — отметили в УВД.

25 ноября сразу два подобных сообщения поступили уже из Новобелицкого района Гомеля. Ночью на улице Ильича из Renault Sandero пропал рюкзак с ноутбуком и 160 рублей. А на соседней улице Жемчужной разбили стекло двери в Lada Vesta, откуда похитили мужскую борсетку с паспортом.





«Несмотря на всю осторожность злоумышленника, сотрудниками уголовного розыска 30 ноября он был задержан. 42-летний гомельчанин ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи. Причем как у нас в стране, так и в Российской Федерации. С 2008 года он проживал и работал в соседней стране, где и успел отметиться на криминальном поприще. В этом году он вернулся в Гомель. Мужчина снял квартиру в центре города и стал устраивать вылазки в разные районы города для совершения преступлений. Визуально осматривал салоны машин, и, если там что-то цепляло его взгляд, разбивал стекло», — рассказали в УВД.





Следователями возбуждены уголовные дела по всем фактам краж из автомобилей. Мужчина арестован и находится в СИЗО. Продолжается работа по установлению его причастности к аналогичным преступлениям.

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