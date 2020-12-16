|
Samsung развенчала слухи об отказе от линейки Galaxy Note
Источник материала: Onliner
В последние дни активно обсуждается новость о том, что Samsung, вероятно, намерена расширить линейку устройств, поддерживающих стилус S Pen. В частности, в связи с этим упоминался Galaxy S21, презентация которого запланирована на январь. На фоне этой информации в сети появились слухи о том, что корейская корпорация якобы откажется от линейки Galaxy Note — мол, зачем она, если есть Galaxy S21.
Samsung
Напомним, накануне руководитель мобильного подразделения Samsung также
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2636), Qualcomm Snapdragon 855+, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3300 мАч, 1 SIM
Android, экран 7.6" AMOLED (1768x2208), Qualcomm Snapdragon 865+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние дни активно обсуждается новость о том, что Samsung, вероятно, намерена расширить линейку устройств, поддерживающих стилус S Pen. В частности, в связи с этим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)