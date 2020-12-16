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Samsung развенчала слухи об отказе от линейки Galaxy Note

16.12.2020 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последние дни активно обсуждается новость о том, что Samsung, вероятно, намерена расширить линейку устройств, поддерживающих стилус S Pen. В частности, в связи с этим упоминался Galaxy S21, презентация которого запланирована на январь. На фоне этой информации в сети появились слухи о том, что корейская корпорация якобы откажется от линейки Galaxy Note — мол, зачем она, если есть Galaxy S21.

Samsung выступила с опровержением слухов, заявив официально, что Galaxy Note никуда не денется и продолжит радовать свою целевую группу. В сообщении отмечается, что желание реализовать некоторые возможности Galaxy Note в других девайсах вовсе не означает, что планшетофон станет ненужным.

Напомним, накануне руководитель мобильного подразделения Samsung также сообщил, что компания стремится сделать складные смартфоны более доступными.

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В последние дни активно обсуждается новость о том, что Samsung, вероятно, намерена расширить линейку устройств, поддерживающих стилус S Pen. В частности, в связи с этим...
 
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