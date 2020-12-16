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Фотофакт. Белорусской оппозиции вручили премию имени Сахарова

16.12.2020 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На сегодняшнем заседании Европарламента была вручена премия имени Сахарова.

Фотофакт. Белорусской оппозиции вручили премию имени Сахарова
Фото Координационного совета

На пленарном заседании Европарламента премией Сахарова наградили Координационный совет, Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского и Степана Путило.

«Все эти люди, включая членов их семей, подвергались запугиванию и преследованиям со стороны режима Лукашенко. Большинству пришлось бежать из Беларуси и искать убежища в соседних государствах — членах ЕС, — говорится в заявлении более 80 депутатов Европарламента «О присуждении премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» демократической оппозиции в Беларуси и продолжающемся лишении свободы ее лауреатов вместе с более чем 150 политическими заключенными. — Трое из них — Николай Статкевич, Сергей Тихановский и Мария Колесникова — остаются в заключении вместе с более чем 150 политзаключенными в Беларуси. Мы самым решительным образом осуждаем насилие режима Лукашенко над белорусским народом».

 
 
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На сегодняшнем заседании Европарламента была вручена премия имени Сахарова.
 
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