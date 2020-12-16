|
Фотофакт. Белорусской оппозиции вручили премию имени Сахарова
Источник материала: Навiны
На сегодняшнем заседании Европарламента была вручена премия имени Сахарова.
На пленарном заседании Европарламента премией Сахарова наградили Координационный совет, Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского и Степана Путило.
«Все эти люди, включая членов их семей, подвергались запугиванию и преследованиям со стороны режима Лукашенко. Большинству пришлось бежать из Беларуси и искать убежища в соседних государствах — членах ЕС, — говорится в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшнем заседании Европарламента была вручена премия имени Сахарова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)