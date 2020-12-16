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Владимир Цеслер показал новые работы

16.12.2020 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный белорусский художник Владимир Цеслер продолжает публиковать свои работы, посвященные текущему политическому моменту.

Вот несколько из последних:

Владимир Цеслер показал новые работы
Предновогоднее

 

Владимир Цеслер показал новые работы
БЧБ

 

Владимир Цеслер показал новые работы
2021 Ice Hockey World Championship
 
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Известный белорусский художник Владимир Цеслер продолжает публиковать свои работы, посвященные текущему политическому моменту. Вот несколько из последних:
 
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