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Владимир Цеслер показал новые работы
Источник материала: Навiны
Известный белорусский художник Владимир Цеслер продолжает публиковать свои работы, посвященные текущему политическому моменту.
Вот несколько из последних:
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Известный белорусский художник Владимир Цеслер продолжает публиковать свои работы, посвященные текущему политическому моменту. Вот несколько из последних:
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