Фотофакт. Светлана Тихановская встретилась с Жозепом Боррелем

Сегодня в Брюсселе прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.





В ходе беседы стороны обсудили новый санкционный пакет и техническую помощь Евросоюза Беларуси.

Кроме этого, обсудили более жесткие адресные экономические санкции «кошельков» Лукашенко и госпредприятий, которые репрессируют работников по политическим мотивам.

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