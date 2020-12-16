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Фотофакт. Светлана Тихановская встретилась с Жозепом Боррелем
Источник материала: Навiны
Сегодня в Брюсселе прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
В ходе беседы стороны обсудили
Кроме этого, обсудили более жесткие адресные экономические санкции «кошельков» Лукашенко и госпредприятий, которые репрессируют работников по политическим мотивам.
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Сегодня в Брюсселе прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности...
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