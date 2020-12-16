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Фотофакт. Светлана Тихановская встретилась с Жозепом Боррелем

16.12.2020 15:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Брюсселе прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Фотофакт. Светлана Тихановская встретилась с Жозепом Боррелем

В ходе беседы стороны обсудили новый санкционный пакет и техническую помощь Евросоюза Беларуси.

Кроме этого, обсудили более жесткие адресные экономические санкции «кошельков» Лукашенко и госпредприятий, которые репрессируют работников по политическим мотивам.

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Сегодня в Брюсселе прошла встреча экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности...
 
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