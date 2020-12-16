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Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской
16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Посвящается сторонникам перемен.
Ольга Якубовская рядом со своей работой
Ольга Якубовская — детский иллюстратор из Новополоцка. В Беларусь приехала в 1989-м из российского Урала. Широкую известность в Беларуси получила, когда начала рисовать и публиковать в соцсетях серию историй о котах и волках, за образами которых легко угадываются сегодняшние сторонники перемен и силовики.
Художница посвящает свои работы конкретным персонажам и событиям: рабочим-забастовщикам, протестующим врачам и спортсменам, маршам пенсионеров, Нине Багинской, Ольге Хижинковой, Максиму Кацу и многим другим.
Предлагаем вашему вниманию подборку работ художницы, больше историй можно увидеть на ее странице в
«Мы выйдзем шчыльнымі радамі!»
«Мы верим твердо в героев спорта!»
«Я выхожу!» Посвящение Роману Бондаренко
«Белый щит»
«Ангел всех котов и собак». Посвящение Ольге Хижинковой
«Нам года – не беда, коль душа молода!»
«Свободу журналистам!»
Дочь художницы Лиза вручила картину «Я гуляю!» Нине Багинской
Посвящение осводовцам, спасших бросившихся в воду демонстрантов, на улицах Минска
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Посвящается сторонникам перемен.
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