Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

Источник материала: Салiдарнасць

Посвящается сторонникам перемен.





Ольга Якубовская рядом со своей работой

Ольга Якубовская — детский иллюстратор из Новополоцка. В Беларусь приехала в 1989-м из российского Урала. Широкую известность в Беларуси получила, когда начала рисовать и публиковать в соцсетях серию историй о котах и волках, за образами которых легко угадываются сегодняшние сторонники перемен и силовики.

Художница посвящает свои работы конкретным персонажам и событиям: рабочим-забастовщикам, протестующим врачам и спортсменам, маршам пенсионеров, Нине Багинской, Ольге Хижинковой, Максиму Кацу и многим другим.

Предлагаем вашему вниманию подборку работ художницы, больше историй можно увидеть на ее странице в Instagram .





«Мы выйдзем шчыльнымі радамі!»





«Мы верим твердо в героев спорта!»





«Я выхожу!» Посвящение Роману Бондаренко





«Белый щит»





«Ангел всех котов и собак». Посвящение Ольге Хижинковой





«Нам года – не беда, коль душа молода!»





«Свободу журналистам!»





Дочь художницы Лиза вручила картину «Я гуляю!» Нине Багинской





Посвящение осводовцам, спасших бросившихся в воду демонстрантов, на улицах Минска

Мурал дня. Красота требует свободы