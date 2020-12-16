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Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Посвящается сторонникам перемен.

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

Ольга Якубовская рядом со своей работой

Ольга Якубовская — детский иллюстратор из Новополоцка. В Беларусь приехала в 1989-м из российского Урала. Широкую известность в Беларуси получила, когда начала рисовать и публиковать в соцсетях серию историй о котах и волках, за образами которых легко угадываются сегодняшние сторонники перемен и силовики.

Художница посвящает свои работы конкретным персонажам и событиям: рабочим-забастовщикам, протестующим врачам и спортсменам, маршам пенсионеров, Нине Багинской, Ольге Хижинковой, Максиму Кацу и многим другим.

Предлагаем вашему вниманию подборку работ художницы, больше историй можно увидеть на ее странице в Instagram.

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

«Мы выйдзем шчыльнымі радамі!»

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

«Мы верим твердо в героев спорта!»

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

«Я выхожу!» Посвящение Роману Бондаренко

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«Белый щит»

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

«Ангел всех котов и собак». Посвящение Ольге Хижинковой

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

«Нам года – не беда, коль душа молода!»

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

«Свободу журналистам!»

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

Дочь художницы Лиза вручила картину «Я гуляю!» Нине Багинской

Котики против волков. 10 душевных работ Ольги Якубовской

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Теги: Минск
 
 
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