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Евросоюз в начале 21 года обсудит 4-й пакет санкций против режима Лукашенко

16.12.2020 15:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская на встрече с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем обсудила новые санкции и помощь для Беларуси.

«Речь шла о более жестких точечных экономических санкциях против пособников Лукашенко и компаний, которые репрессируют рабочих за их политические взгляды», - говорится в сообщении на телеграм-канале Тихановской.

В сообщении отмечается, что следующий пакет санкций против режима Лукашенко будет обсужден в Европе в начале следующего года.

Сегодня ЕС согласовал 3-й пакет санкций против 29 физических лиц и 7 предприятий Беларуси.

 
 
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Светлана Тихановская на встрече с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем обсудила новые санкции и помощь для Беларуси.
 
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