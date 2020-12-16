Диетолог объяснила, в чем польза кокоса. И ее немало

Источник материала: Tut.by

Многие любят кокос благодаря его экзотическому и при этом нежному вкусу. Но есть ли в нем что-то хорошее для здоровья? Спросили у диетолога Марты Марудовой, в чем польза кокоса, а заодно узнали, почему все-таки некоторым лучше на него не налегать.



Марта Марудова Диетолог-нутрициолог , ведущий специалист медицинского центра снижения веса , ведущий специалист медицинского центра снижения веса

Если раньше кокос покупали и не знали, что с ним делать, то сейчас все уже понимают, как его применять в готовке. Но в чем его польза?

— В первую очередь кокос полезен, потому что в нем много жирных кислот. Мы много знаем о вредных жирах — тех, которые находятся, например, в пирожных и колбасах, так называемые трансжиры. В противовес им есть «хорошие» жиры, которые и содержатся в кокосе, — рассказывает диетолог. — В кокосе есть и полезные для флоры кишечника составляющие — та же лауриновая кислота.

В жидкости кокоса содержатся антиоксиданты, витамины С, К, Е, а также йод (его дефицит часто встречается у белорусов). Кокос содержит макроэлементы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, марганец, медь, железо, селен и цинк.

— В его мякоти, внутриплодной жидкости и масле содержатся витамины группы В — тиамин, рибофлавин, ниацин, холин, пиридоксин, пантотеновая, фолиева кислота, — перечисляет диетолог. — Кстати, именно богатый состав делает кокос таким востребованным в косметологии: экстракт ореха используют в создании средств и для волос, ногтей и тела.



Фото: Birgith Roosipuu, unsplash.com

Ко всему прочему орех можно рекомендовать людям, которым необходимо поддерживать работу сосудов и сердца.

Однако важно помнить, что в кокосе действительно много жира — около 30−35 граммов на 100 граммов, к тому же он калорийный (около 350 кКал на 100 граммов). Если для человека актуально снижение веса, то ему нужно контролировать количество потребляемого жира. В этом случае на кокос лучше не налегать.

Марта Марудова отдельно останавливается на теме кокосового масла. Оно достаточно специфическое по вкусу и запаху — в салатах будет уместнее, чем для жарки. Однако и в этом случае у масла кокоса есть преимущества.

— Кокосовое относится к маслам с высокой точкой дымления. Другими словами, если масло достигло точки дымления (в прямом смысле дымит), то его химический состав меняется и образуются канцерогены, поэтому чем выше точка дымления масла, тем лучше. Такие же свойства у масел виноградной косточки, рисового и авокадо, — напоминает диетолог. — Это значит, что жарить на них можно. Но напоминаю: жарка — самый вредный способ термической обработки. Лучше предпочесть тушение, томление, приготовление на пару.