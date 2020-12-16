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Справочно! На торгах Московской биржи 16 декабря доллар потерял всего 2,52 копейки и снизился до 73,4201 российского рубля. Евро наоборот начал дорожать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появился еще один шанс купить недорогую валюту. Почему потом не получится? Между тем, до Нового года остается чуть более двух недель.

Нынешнее ослабление доллара связано с несколькими ключевыми причинами:идет декабрьский налоговый период в РФ, который в последнем месяце года приходится на более раннюю датузафиксировано удешевление доллара к другим валютампошел новый скачок цен на нефтьМежду тем, до Нового года остается чуть более двух недель. И неожиданные «предновогодние чудеса» вполне возможны, потому что:налогового периода в конце года ждать не следуету физлиц на руках «нарисуется» большой объем рублей, которые они захотят потратить не только на приобретение подарков, но и на покупку валютыповедение доллара на рынках и цен на нефть не возьмутся предсказывать даже матёрые экстрасенсы— как итог, в ближайшее время можно ждать нового резкого скачка курса доллара вверх.Поэтому, если у вас есть доллары, не следует их именно сейчас перекидывать в рубли. Подождите хотя бы до конца этого года.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 декабря выглядят следующим образом:- курс доллара снизился на 0,0051 (-0,20%), до 2,5249 белорусского рубля;- евро ушел вверх на 0,0023 (+0,07%), до 3,0744 белорусского рубля;- российский рубль стал дешевле на 0,0045 (-0,13%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4403 белорусского рубля, за сотню.