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Появился еще один шанс купить недорогую валюту. Почему потом не получится?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Нынешнее ослабление доллара связано с несколькими ключевыми причинами:
идет декабрьский налоговый период в РФ, который в последнем месяце года приходится на более раннюю дату
зафиксировано удешевление доллара к другим валютам
пошел новый скачок цен на нефть
Между тем, до Нового года остается чуть более двух недель. И неожиданные «предновогодние чудеса» вполне возможны, потому что:
налогового периода в конце года ждать не следует
у физлиц на руках «нарисуется» большой объем рублей, которые они захотят потратить не только на приобретение подарков, но и на покупку валюты
поведение доллара на рынках и цен на нефть не возьмутся предсказывать даже матёрые экстрасенсы
— как итог, в ближайшее время можно ждать нового резкого скачка курса доллара вверх.
Поэтому, если у вас есть доллары, не следует их именно сейчас перекидывать в рубли. Подождите хотя бы до конца этого года.
Справочно! На торгах Московской биржи 16 декабря доллар потерял всего 2,52 копейки и снизился до 73,4201 российского рубля. Евро наоборот начал дорожать
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара снизился на 0,0051 (-0,20%), до 2,5249 белорусского рубля;
- евро ушел вверх на 0,0023 (+0,07%), до 3,0744 белорусского рубля;
- российский рубль стал дешевле на 0,0045 (-0,13%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4403 белорусского рубля, за сотню.
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Между тем, до Нового года остается чуть более двух недель.
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