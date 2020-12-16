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Появился еще один шанс купить недорогую валюту. Почему потом не получится?

16.12.2020 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Появился еще один шанс купить недорогую валюту. Почему потом не получится?
Иллюстративное фото
Вы не поверите, но доллар снова принялся дешеветь. Скептики скажут, что, видимо, так теперь будет всегда. Придется их разочаровать. В любое мгновение американская валюта может снова резко увеличиться в цене, и тогда рублевые сбережения хорошенько похудеют. Прописывать ли им такую «диету»? Решать только вам.

Нынешнее ослабление доллара связано с несколькими ключевыми причинами:

идет декабрьский налоговый период в РФ, который в последнем месяце года приходится на более раннюю дату

зафиксировано удешевление доллара к другим валютам

пошел новый скачок цен на нефть

Между тем, до Нового года остается чуть более двух недель. И неожиданные «предновогодние чудеса» вполне возможны, потому что:

налогового периода в конце года ждать не следует

у физлиц на руках «нарисуется» большой объем рублей, которые они захотят потратить не только на приобретение подарков, но и на покупку валюты

поведение доллара на рынках и цен на нефть не возьмутся предсказывать даже матёрые экстрасенсы

— как итог, в ближайшее время можно ждать нового резкого скачка курса доллара вверх.

Поэтому, если у вас есть доллары, не следует их именно сейчас перекидывать в рубли. Подождите хотя бы до конца этого года.

Справочно! На торгах Московской биржи 16 декабря доллар потерял всего 2,52 копейки и снизился до 73,4201 российского рубля. Евро наоборот начал дорожать


Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара снизился на 0,0051 (-0,20%), до 2,5249 белорусского рубля;

- евро ушел вверх на 0,0023 (+0,07%), до 3,0744 белорусского рубля;

- российский рубль стал дешевле на 0,0045 (-0,13%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4403 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Между тем, до Нового года остается чуть более двух недель.
 
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